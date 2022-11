Mercato : Cristiano Ronaldo a bien caché son jeu

Thomas Bourseau

Depuis mardi soir, Cristiano Ronaldo n’est plus lié à Manchester United, son contrat ayant été à l’amiablement rompu. Compatriote portugais du quintuple Ballon d’or, Bruno Fernandes a révélé ne pas avoir été mis au parfum en amont.

Cristiano Ronaldo (37 ans) se trouve au crépuscule de sa carrière et a lui-même fait part du temps qui lui reste au plus haut niveau. Pour Piers Morgan, lorsqu’il a réglé ses comptes avec Manchester United, le quintuple Ballon d’or a fait savoir qu’il ne songeait pas à aller plus loin que deux voire trois saisons supplémentaires. De quoi l’obliger à quitter Manchester United le plus rapidement possible afin de remplir ses objectifs personnels.

Ronaldo officiellement libre, le PSG et Chelsea dans sa ligne de mire

Et c’est désormais chose faite. Depuis mardi soir et l’annonce de la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo de la part de Manchester United, CR7 est libre de s’engager avec le club de son choix. Son désir premier serait d’arborer les tuniques du PSG ou de Chelsea selon la Gazzetta dello Sport.

Mercato : Un projet XXL à 300M€ pour Cristiano Ronaldo ? https://t.co/RZADtgAXlZ pic.twitter.com/3T13mIz3Ey — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

«Il ne m'a pas consulté, c'est sa décision personnelle»