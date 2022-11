Mercato : Cristiano Ronaldo vers l’OM ? La réponse est déjà tombée

Thibault Morlain

C’est officiel depuis ce mardi soir, Cristiano Ronaldo n’est plus un joueur de Manchester United. Les Red Devils l’ont annoncé, le contrat du Portugais a été rompu. Par conséquent, CR7 se retrouve donc libre et à la recherche d’un nouveau club. De quoi alors relancer les rumeurs d’une arrivée à l’OM ? Sur la Canebière, la décision semble déjà prise à propos de Cristiano Ronaldo.

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo vivait un calvaire à Manchester United. Des questions se sont alors posées concernant l’avenir du Portugais. Il n’y a aujourd’hui plus aucun doute. En effet, suite à son interview fracassante à la presse anglaise, Cristiano Ronaldo a tout simplement vu son contrat avec Manchester United être rompu.

Cristiano Ronaldo est aujourd'hui libre

La nouvelle est tombée ce mardi soir, Manchester United a annoncé son divorce avec Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir », pouvait-on lire dans le communiqué.

« On a un projet où tout le monde doit se mettre à disposition d’un collectif »