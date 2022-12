Transferts - PSG : Mbappé le voulait, il reçoit une réponse claire sur le mercato

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est sans contestation possible une figure de proue du PSG. La star parisienne aurait par le passé aimé voir Frenkie de Jong débarquer au Paris Saint-Germain. Cependant, la porte du FC Barcelone semblerait à présent fermée à double tour.

Poids lourd du PSG où il a prolongé son contrat au printemps dernier alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge, Kylian Mbappé a pris un peu plus d’importance au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, voire plus ? Selon Le Parisien , Mbappé aurait réclamé par le passé le transfert de Frenkie de Jong. Finalement, le Néerlandais est au FC Barcelone et n’a pas quitté le club blaugrana malgré les différentes rumeurs qui ont circulé sur son avenir.

Le père de De Jong confirme l’intérêt du PSG

Père du milieu de terrain du FC Barcelone, John de Jong a récemment fait savoir à The Athletic que son fils avait parlé avec Thomas Tuchel lorsqu’il était en poste au PSG ainsi qu’avec Pep Guardiola. « Il a parlé avec (Thomas) Tuchel au Paris Saint-Germain, il a parlé avec (Pep) Guardiola à Manchester City. Ils voulaient tous Frenkie. Il était intéressé. Guardiola, très bon entraîneur. Tuchel, très bon entraîneur. De bons clubs, alors vous leur parlez. Et puis il y a eu Barcelone et pour Frenkie, c'était clair ».

Equipe de France : Grosse inquiétude pour Mbappé, il calme tout le monde https://t.co/uwGSBFCaLO pic.twitter.com/oRLlwywJky — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Le Barça ferme la porte à un départ de Frenkie de Jong