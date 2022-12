Mercato - PSG : La prochaine recrue de Campos fixée à 120M€ ?

Pierrick Levallet

Brillant avec le Portugal ce mardi contre la Suisse (6-1) et auteur d'un triplé sensationnel, Gonçalo Ramos s'est fait remarquer. Mais l'attaquant de 21 ans avait déjà tapé dans l'oeil du PSG et de Luis Campos avant le début de la Coupe du monde. Le conseiller football parisien voulait le recruter cet été et il le convoiterait toujours.

Ce mardi, Gonçalo Ramos a impressionné son monde. Aligné dans le onze titulaire à la place de Cristiano Ronaldo, l’attaquant du Benfica Lisbonne était attendu au tournant. Et il n’a pas déçu puisque le joueur de 21 ans a inscrit un triplé retentissant lors de la victoire du Portugal contre la Suisse (6-1). D’ailleurs, le PSG ne l’aurait pas vraiment oublié depuis cet été.

Campos en pince toujours pour Gonçalo Ramos

Il y a quelques semaines, L’Équipe révélait que Luis Campos en pinçait pour Gonçalo Ramos et qu’il aurait aimé le faire venir au PSG cet été. Fabrizio Romano a confirmé cette information et annonce que le conseiller football parisien aurait toujours l’attaquant du Benfica Lisbonne dans son viseur. Mais pour s'attacher ses services, il faudra sortir le chéquier.

Pour Gonçalo Ramos, ce sera 120M€