Mercato - PSG : Luis Campos fonce sur la nouvelle sensation du Portugal

Alors que le Portugal s’est imposé face à la Suisse mardi soir (6-1), Cristiano Ronaldo a été laissé sur le banc pour cette rencontre. En effet, Fernando Santos lui a préféré Gonçalo Ramos, qui s’est particulièrement illustré en inscrivant un triplé. L’attaquant du Benfica Lisbonne aurait d’ailleurs été proche de rejoindre le PSG l’été dernier.

L’été dernier, Luis Campos a longtemps été à la recherche d’un attaquant, capable d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Plusieurs noms avaient été évoqués, comme ceux de Robert Lewandowski ou bien Gianlucca Scamacca. Mais un autre joueur, qui brille actuellement au Qatar, était dans le viseur du conseiller sportif du PSG.

En effet, L’Équipe expliquait il y a quelques semaines que Luis Campos suivait la progression de Gonçalo Ramos et voulait le recruter lors du dernier mercato estival. Une information que confirme Fabrizio Romano, mais ce dernier indique également que l’attaquant du Benfica Lisbonne est toujours dans le viseur du dirigeant portugais.

The first hat-trick of this World Cup: Gonçalo Ramos ⭐️🇵🇹 #Qatar2022He was close to joining PSG during the summer, always been in the list — now his price will be way higher. pic.twitter.com/qqT4a4S4kY