Transferts - PSG : Malaise réglé pour cette recrue du mercato ?

Publié le 8 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis son transfert au PSG cet été, Hugo Ekitike n’a eu droit qu’à un temps de jeu très limité. Titularisé par Christophe Galtier dimanche pour la victoire parisienne, l’ancien attaquant du Stade de Reims a semblé soulagé par la nouvelle et affiche un discours plus serein sur sa situation personnelle.

Recruté en provenance du Stade de Reims en tout début de mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 35M€, Hugo Ekitike (20 ans) avait pourtant l’embarras du choix sur le marché, avec notamment un intérêt de Newcastle. Mais le jeune attaquant français a pris le risque d’opter pour le PSG où la ligne offensive affiche déjà complet avec les présences de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et Ekitike n’a pas manqué d’afficher sa frustration ces derniers mois quant à son temps de jeu limité avec le PSG.

Mais dimanche, Hugo Ekitike était titulaire avec le PSG à Lorient (victoire 2-1), et il a même offert une passe décisive à Neymar sur le premier but : « J'ai eu du temps de jeu aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant joué. Donc oui je suis satisfait, mais aussi par la performance de l'équipe. Même si on peut toujours faire mieux. Prendre les trois points à Lorient, ça fait plaisir (…) C'est vrai que vers la fin, j'ai commencé à avoir des crampes, et ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Mais ça fait partie des choses quand on a ce temps de jeu, mais il faut s'adapter et laisser la place à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le job », a confié Ekitike sur Prime Video.

