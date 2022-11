Foot - PSG

PSG : L’énorme satisfaction d’Hugo Ekitike

Publié le 6 novembre 2022 à 19h00

Hugo Chirossel

Alors que le PSG est allé s’imposer sur la pelouse de Lorient ce dimanche (1-2), les Parisiens sont toujours invaincus depuis le début de la saison. Le club de la capitale a conforté sa place en tête de la Ligue 1 face aux Merlus, une rencontre qu’Hugo Ekitike a disputé en tant que titulaire. Remplacé à un quart d’heure de la fin, le jeune attaquant de 20 ans, passeur décisif pour Neymar, s’est montré très satisfait.

Le Paris Saint-Germain passera la Coupe du monde en tête de la Ligue 1. En s’imposant ce dimanche sur la pelouse de Lorient (1-2), les Parisiens ont repris cinq points d’avance sur le RC Lens, deuxième, et qui a battu Angers samedi soir (1-2). L’absence de Lionel Messi lors de cette rencontre a profité à Hugo Ekitike, peu utilisé par Christophe Galtier depuis le début de la saison.

«Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant joué»

Le jeune attaquant âgé de 20 ans a débuté la rencontre en tant que titulaire. Un petit événement pour lui. « J'ai eu du temps de jeu aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant joué. Donc oui je suis satisfait, mais aussi par la performance de l'équipe. Même si on peut toujours faire mieux. Prendre les trois points à Lorient, ça fait plaisir », a-t-il confié au micro de Prime Vidéo après la rencontre.

«Ça fait partie des choses quand on a ce temps de jeu»