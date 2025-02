Transferts - PSG : Luis Enrique a tranché pour son gros coup de l’été !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée au PSG en juillet 2023, Luis Enrique est maître du mercato parisien. Si depuis sa prise de pouvoir, le technicien espagnol a décidé de s’appuyer sur Gianluigi Donnarumma, l’arrivée l’été dernier de Matvey Safonov est venue apporter une concurrence à l’Italien. Et pour le prochain mercato estival, la piste Lucas Chevalier (LOSC) devrait prendre de l’ampleur.

Le mercato hivernal du PSG a rendu son verdict. Khvicha Kvaratskhelia a signé en provenance de Naples contre 70M€, et le club parisien s’est séparé de plusieurs éléments comme Xavi Simons, Cher Ndour, et a prêté Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Si Luis Enrique dispose désormais d’un effectif de grande qualité, nul doute que les dirigeants parisiens planchent déjà sur le mercato estival.

Luis Enrique prépare un coup surprenant au PSG ! 🔄 Campos en balance, l'avenir s'annonce mouvementé. https://t.co/hBo3xIuaiY — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

Donnarumma n’a toujours pas prolongé au PSG

Sur le côté droit de la défense, Achraf Hakimi ne dispose pas de doublure digne de ce nom. Mais c’est également au poste de gardien de but que le PSG pourrait connaître du mouvement. Pour rappel, les discussions avec Gianluigi Donnarumma concernant une éventuelle prolongation sont actuellement gelées, et Paris s’intéresserait de près à Lucas Chevalier (LOSC) comme l’a récemment révélé l’Equipe.

Luis Enrique veut recruter Lucas Chevalier

Ce samedi, le Parisien confirme bel et bien que l’été prochain, Luis Enrique va chercher à recruter le portier lillois. A 23 ans, Lucas Chevalier coche plusieurs cases, comme celle de la jeunesse, mais aussi le fait d’être Français, une donnée importante aux yeux des dirigeants. Affaire à suivre de près dans les prochains mois...