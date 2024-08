Transferts - PSG : Luis Enrique à l’origine de l’échec pour Xavi Simons ?

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, il faudra ne pas compter sur Xavi Simons une fois de plus. Le milieu offensif et ailier de 21 ans n’aurait pas pleinement songé à revenir au PSG si l’on en croit les informations divulguées par L’Équipe. Le management de Luis Enrique et le niveau du championnat de France ne seraient pas étranger à cette décision XXL de l’international néerlandais.

Xavi Simons (21 ans) ne sera pas au service de Luis Enrique au PSG pour la saison 2024/2025. Et pour cause, malgré l’expiration de son prêt sans option d’achat au RB Leipzig, le principal intéressé a assuré aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’il quittera une nouvelle fois le club d’ici la clôture du mercato le 30 août prochain comme le10sport.com vous le soulignait le 17 juillet dernier. Le RB Leipzig l’aurait convaincu grâce à des promesses sur le recrutement et au niveau de son statut de leader dans le groupe entraîné par Marco Rose selon L’Équipe.

Xavi Simons n’aurait pas pris en considération un retour au PSG

Le quotidien sportif a apporté un complément d’information dans le feuilleton Xavi Simons ce lundi. Un retour au PSG n’aurait jamais été envisagé par le principal intéressé qui estimerait que le Paris Saint-Germain ainsi que la Ligue 1 ne seraient pas en adéquation avec ses attentes sportives et son projet de développement personnel.

Xavi Simons voulait un statut de leader, Luis Enrique ne pouvait pas lui promettre au PSG

L’Équipe confie en effet que Xavi Simons aimerait être un leader d’équipe avec un temps de jeu conséquent. Ce que Luis Enrique ne pourrait pas lui promettre, l’entraîneur du PSG étant friand d’une concurrence constante et d’une rotation d’effectif qui l’est tout autant comme l’atteste sa première saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Le choix d’un nouveau départ en prêt aurait été compris par la direction du PSG qui n’aurait pas une relation froide avec Xavi Simons au passage.