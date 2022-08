Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a déjà bouclé un très gros coup sur le mercato

Publié le 22 août 2022 à 15h30 par Bernard Colas

Pour lancer son mercato à la tête du PSG, Luis Campos a bouclé un coup surprenant en s’attachant les services de Vitinha, arrivé en provenance du FC Porto pour 41,5M€. Un joueur prometteur mais méconnu du grand public, qui a déjà appris à le connaître. Depuis le début de la saison, l’international portugais s’est en effet imposé comme une valeur sure au côté de Marco Verratti dans l’entrejeu, et il fait déjà l’unanimité.

Nommé conseiller football du PSG en fin de saison dernière, Luis Campos a lancé son mercato de la meilleure des manières pour lui, en misant sur un jeune talent prometteur du football européen. Ainsi, le club de la capitale a déboursé 41.5M€ pour s’attacher les services de Vitinha, première recrue de l’ère Campos/Galtier dans la capitale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international portugais n’a pas mis longtemps à s’intégrer. Présent au Japon pour la tournée estival du club, Vitinha en a profité pour se faire accepter par ses nouveaux coéquipiers et disputer ses premières minutes sous le maillot du PSG, lui permettant d’être fin prêt pour la reprise.

Vitinha épate pour ses débuts

Au côté de Marco Verratti dans l’entrejeu, Vitinha s’est illustré au cours de ses premières apparitions avec le PSG. Le joueur de 22 ans s’est installé discrètement dans la peau d’un titulaire en disputant le Trophée des Champions face au FC Nantes avant d’enchaîner en Ligue 1, contre Clermont, Montpellier puis Lille. Sur la pelouse du LOSC, Vitinha a d’ailleurs été l’un des artisans de la démonstration parisienne (7-1), symbolisée par le triplé de Kylian Mbappé et le doublé de Neymar, auteur également d’un triplé de passes décisives. Au milieu de terrain, Vitinha s’est montré précieux dans la récupération et précis balle au pied, tout en ne ménageant pas ses efforts sur les duels. Une très belle pioche pour le PSG, en quête de renforts performant dans l’entrejeu depuis plusieurs années, et Christophe Galtier ne cache pas sa satisfaction.

« C’est un joueur très intelligent »

« Si je l'attendais aussi rapidement à ce niveau-là ? Oui ! Quand Luis (Campos) m’a parlé rapidement de Viti’, je le connaissais très peu, et j’ai rapidement regardé son parcours et ce qu’il avait fait avec Porto. C’est un joueur très intelligent, toujours en mouvement, très mature pour son âge. Il a l’esprit très collectif et est le liant entre la défense et notre secteur offensif. Quand Luis me l’a présenté, j’ai été très surpris de son niveau, et ne suis donc pas étonné de le voir s’intégrer si rapidement au système », a reconnu l’entraîneur du PSG. Un avis partagé par Thierry Henry, consultant sur Prime Vidéo , épaté par les premiers pas du jeune joueur : « Ça ne sert à rien d’avoir des yeux si son esprit est aveugle. Et lui, je peux vous assurer que son esprit voir clair. C’est l’esprit de champion, quand il y aura plus de matchs, ça ne sera pas évident. Mais il n’y a rien à dire sur ce PSG-là. Ils m’ont donné envie de jouer. Et c’est beaucoup plus facile pour un joueur comme Vitinha de s’intégrer à cette équipe. »





« Je me sens très bien »