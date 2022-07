Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les 5 fois où le feuilleton Neymar a mis le feu au mercato

Dès son arrivée en Europe au FC Barcelone à l’été 2013, Neymar a été une sensation sportive, marketing, mais aussi sur le marché des transferts. En effet, avant que le Brésilien ne fasse le choix de s’engager en faveur du Barça, il était lié au Real Madrid. Et bien qu’il évolue au PSG, où il ne semble plus être désiré à présent, Neymar n’a cessé d’être lié au Real Madrid et au FC Barcelone par la suite.

2017 : Quitter l’ombre de Messi et le transfert XXL au PSG pour 222M€

Le 8 mars 2017 est une date incontestablement incontournable de l’histoire du PSG en Ligue des champions. Après avoir surclassé le FC Barcelone de Lionel Messi, de Luis Suarez et de Neymar en 1/8ème de finale aller au Parc des princes quelques semaines auparavant (4-0), les hommes d’Unai Emery se sont lourdement inclinés 6 buts à 1 au Camp Nou le 8 mars en question à cause notamment à un grand Neymar, déchaîné devant les supporters catalans. Grâce à un coup franc excentré somptueux et à un penalty, Neymar a joué un grand rôle dans ce succès du FC Barcelone. Néanmoins, dans la presse ibérique, il n’y en a eu que pour Lionel Messi. De quoi permettre à certains observateurs d’affirmer que les envies d’ailleurs de Neymar et surtout de sortir de l’ombre de Messi ont réellement pris forme à ce moment là. En août 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour le PSG au terme d’un feuilleton intense qui s’est étalé sur plusieurs jours qui a trouvé son dénouement via le paiement de la clause libératoire fixée à 222M€ dans le contrat de Neymar au FC Barcelone réglée par le PSG.

2018 : La première tentative du Real Madrid

À ses 14 ans, Neymar s’est rendu à Madrid afin d’y faire une série de tests, mais ces essais n’ont finalement pas débouché sur une venue de Neymar pour diverses raisons. Et comme la famille du Brésilien l’a affirmé dans le documentaire Netflix qui lui est consacré, rester à Santos était une décision importante pour la progression et la maturité qu’il a pu acquérir par la suite avant de faire le grand saut en Europe. Mais seulement un an après son arrivée au PSG, la presse ibérique avait lancé le premier acte du feuilleton Neymar en dévoilant quotidiennement une nouvelle avancée du Real Madrid pour un éventuel transfert de Neymar. Mais à cet échec ne se serait pas limité la volonté du Real Madrid d’accueillir Neymar.

2019 : Les contacts avec Ramos pour le Real Madrid et le paiement de 20M€ pour Barcelone

L’été 2019 est sans contestation possible le moment charnière de l’histoire de Neymar au PSG. Dès le printemps de l’année en question et comme Le Parisien le révélait, le Brésilien aurait annoncé aux dirigeants en place à l’époque qu’il souhaitait ne pas effectuer une nouvelle saison au Paris Saint-Germain et que son grand désir était de revenir en Espagne. Mais pas immédiatement au FC Barcelone. Comme Marca l’a dernièrement révélé, Neymar aurait initialement contacté Sergio Ramos, qui évoluait à cette époque toujours au Real Madrid afin de préparer le terrain pour son transfert. Des discussions avec Casemiro et Luka Modric auraient également eu lieu. Lorsque l’opération s’est avérée être impossible, c’est à ce moment là que l’administration blaugrana alors présidée par Josep Maria Bartomeu s’est distinguée. Au mois d’août 2019, les rendez-vous entre la direction du FC Barcelone et du PSG se sont multipliés et plusieurs modalités d’opération auraient été évoquées dont un échange de joueurs dans lequel Ousmane Dembélé aurait fait partie intégrante en plus d’une compensation financière de la part du FC Barcelone. Afin d’aider le Barça à boucler son transfert, Neymar aurait même été prêt à mettre 20M€ de sa poche. Finalement, la star auriverde a été contrainte de rester au PSG où elle a depuis signée un contrat courant à présent jusqu’en juin 2027 comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021.

2021 : L’élection de Joan Laporta et le retour de flamme d’un transfert au Barça

Le 7 mars 2021, quelques mois après la démission de Josep Maria Bartomeu survenue au mois d’octobre, Joan Laporta revenait à la présidence du FC Barcelone après son premier mandat de 2003 à 2010. Et rapidement, il a été question en Espagne d’une volonté du FC Barcelone de rapatrier Neymar au sein du club culé. En mai 2021, lors d’un live du journaliste Gerard Romero, son confrère Roger Saperas faisait passer le message suivant. « L'information est que Neymar est la cible numéro 1 du Barça. Il y a des contacts avec le joueur, il veut venir et le renouvellement avec le PSG n'a pas été signé. Il reste à parler à l'équipe du PSG, qui ferme la porte, mais Leonardo n'est pas le seul interlocuteur. Le Barça a reçu un "non", mais est optimiste quant à l'arrivée de Neymar ».

2022 : Un an après sa prolongation, Neymar n’est plus le bienvenu au PSG

Au fil des saisons et avec l’indéniable éclosion de Kylian Mbappé au PSG, le statut de Neymar a perdu en importance. D’autant plus que Lionel Messi a débarqué en provenance du FC Barcelone l’été dernier. Comme le président Nasser Al-Khelaïfi l’a confié le 21 juin dernier, l’époque des strass et des paillettes au PSG est désormais révolue. Ce qui pourrait avoir d’énormes répercussions sur l’avenir de Neymar au PSG. Les deux parties ne seraient clairement pas contre un départ selon le quotidien de la capitale. Et les pistes se multiplient. Que ce soit Chelsea, Newcastle, Manchester United, Santos ou encore le FC Barcelone ou la Juventus, les options ne semblent pas vraiment manquer pour Neymar. Reste à savoir désormais quelle sera la prochaine destination de l’international brésilien.