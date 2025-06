Transferts - PSG : Le verdict est tombé pour Marquinhos

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ ces dernières semaines, Marquinhos va finalement rester au PSG cet été selon les révélations exclusives du 10 Sport. Et un journaliste du Parisien confirme cette tendance au sujet du défenseur central brésilien, présent au club depuis déjà douze ans.

« Marquinhos va rester »

Et dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a également indiqué cette tendance pour l’avenir du numéro 5 du PSG : « Je pense que Marquinhos va rester (…) Les rumeurs concernant l'avenir de Marquinhos ne datent pas d’hier. Luis Campos avait des doutes sur lui. En a-t-il encore ? C’est toute la question. Car le Brésilien est définitivement une légende du club, et on ne touche pas aux légendes. Marquinhos se sent parisien, je ne l’imagine pas avoir envie de changer de club. Et je n’imagine pas le PSG le pousser dehors, vu ce qu’il représente et vu son lien particulier avec Nasser Al-Khelaïfi », a-t-il confié.