Transferts - PSG : Le Qatar a une première réponse pour 2023

Thomas Bourseau

En fin de contrat à Manchester City à l’issue de la saison, Ilkay Gündogan serait une option possible pour le PSG sur le marché des transferts. D’autant que pour un retour aux sources pour l’Allemand, ce ne serait pas d’actualité dans un futur proche.

Comme ce fut le cas à l’été 2021 avec Lionel Messi ou encore Sergio Ramos pour ce citer qu’eux, le PSG aurait la possibilité de mettre la main sur un agent libre de renom à l’occasion de la prochaine session estivale des transferts. En effet, Ilkay Gündogan est entré dans l’ultime année de son contrat à Manchester City.

Pas de prolongation pour Gündogan

Et bien que Pep Guardiola ait dressé un portrait flatteur de son milieu de terrain allemand de 32 ans, une prolongation de contrat ne serait pas dans les tuyaux à l’instant T. De quoi donner des idées au PSG.

«Ce sera encore un peu difficile l'année prochaine, mais je peux certainement imaginer revenir au FC Nuremberg un jour»