Transferts - PSG : le Qatar a trouvé son nouveau fantasme du mercato

À seulement 16 ans, la nouvelle pépite du football brésilien Endrick agite déjà l’Europe. Une précocité exceptionnelle pour celui qu’on nomme déjà « le nouveau Neymar ». Evidemment, le PSG figure parmi les clubs intéressés et a même transmis une offre, refusée.

Luis Campos est réputé pour dénicher les jeunes talents, alors forcément, le prodige Endrick est dans sa shortlist. La venue du jeune brésilien vise également à rajeunir un secteur offensif vieillissant. Bien qu’ils soient ultra performants, Messi et Neymar sont respectivement âgés de 35 et 30 ans et portent le secteur offensif parisien avec Mbappé, un renfort supplémentaire serait donc plus confortable pour l'avenir du club de la capitale.

Le PSG a dégainé en premier

Pour tenter de recruter un tel talent, le PSG n’a pas tardé à transmettre une offre. C’est le père d’Endrick en personne qui a confirmé au micro de Canal do Nicola : « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses ». En revanche, le refus du club brésilien a été catégorique, et le PSG sait à quoi s’attendre.

Endrick pour l’après Messi – Neymar

Si le PSG est si pressant dans ce dossier, c’est qu’il souhaite s’assurer un futur attaquant prodigieux pour succéder à son duo vieillissant Messi-Neymar. En revanche, Palmeiras ne compte pas brader le prix de sa pépite. Alors que le PSG aurait transmis une offre de 80M€ pour Endrick et William Estevão (15 ans), le club brésilien réclamerait 60M€ uniquement pour son jeune attaquant de 16 ans.



Auteur de 9 buts et d’une passe décisive en 14 matchs, Endrick présente des qualités de percussion comparables à ses ainés Neymar et Vinicius. C’est un attaquant qui peut évoluer dans l’axe et sur les ailes et dont la marge de progression est immense, ce pour quoi les plus grands d’Europe s’arrachent déjà le Brésilien. Toutefois, Endrick ne quittera pas son pays natal avant ses 18 ans comme le stipule la loi.