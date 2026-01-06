Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, c'est le clash !

Amadou Diawara

Touché au genou gauche à la fin de l'année 2025, Kylian Mbappé a tout de même continué à jouer, et ce, pour égaler le record de Cristiano Ronaldo. Toutefois, le numéro 10 du Real Madrid souffre désormais d'une entorse du genou, qui doit le tenir éloigné des terrains. Interrogé sur le choix de Kylian Mbappé, le journaliste Roberto Morales n'a pas hésité à le tacler.

Lors de l'année 2013, Cristiano Ronaldo a inscrit 59 réalisations sous les couleurs du Real Madrid. Un record égalé par Kylian Mbappé en 2025. Toutefois, l'international français a sacrifié son genou pour réaliser cet exploit.

