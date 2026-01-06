Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, c'est le clash !

Touché au genou gauche à la fin de l'année 2025, Kylian Mbappé a tout de même continué à jouer, et ce, pour égaler le record de Cristiano Ronaldo. Toutefois, le numéro 10 du Real Madrid souffre désormais d'une entorse du genou, qui doit le tenir éloigné des terrains. Interrogé sur le choix de Kylian Mbappé, le journaliste Roberto Morales n'a pas hésité à le tacler.
Lors de l'année 2013, Cristiano Ronaldo a inscrit 59 réalisations sous les couleurs du Real Madrid. Un record égalé par Kylian Mbappé en 2025. Toutefois, l'international français a sacrifié son genou pour réaliser cet exploit.
Record de Cristiano Ronaldo : Kylian Mbappé a sacrifié un genou ?
«Ils se plaignent du nombre de matches qu’ils jouent par saison»
Journaliste de la Cadena COPE, Roberto Morales a critiqué le choix de Kylian Mbappé. « Je ne comprends pas comment on n’a pas freiné Mbappé. Le besoin de gagner de Xabi Alonso pour rester sur le banc du Real Madrid pouvait justifier quelques apparitions de Mbappé dans des matches. Il a forcé avec le genou touché. Il a joué en marchant face à Talavera pour aller chercher le record, mais Alonso aurait dû convaincre le joueur que sa présence n’était pas nécessaire face à une équipe d’une division inférieure. Après ils se plaignent du nombre de matches qu’ils jouent par saison, mais, c’est à ce moment-là qu’ils doivent se reposer », a-t-il pesté.