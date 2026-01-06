«Ils sont ensemble» : La nouvelle relation parfaite de Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir fait ses débuts avec l’Algérie en octobre dernier, Luca Zidane participe à sa première CAN et se prépare à défier ce mardi la République Démocratique du Congo en huitième de finale (17h). En interne, l’intégration du fils de Zizou est saluée.

Après avoir porté le maillot de l’équipe de France dans les catégories de jeunes, Luca Zidane défend désormais les couleurs de l’Algérie. Le fils du Ballon d’Or 1998 est actuellement au Maroc pour disputer la CAN avec les Fennecs, une nouvelle aventure qui se déroule sans accroc jusqu’à présent.

« Luca se sent de plus en plus à l’aise » Apparu pour la première fois avec l’Algérie en octobre, Luca Zidane n’a pas mis longtemps avant de trouver sa place dans le groupe comme l’a constaté le journaliste Mehdi Chibouti, qui suit l’Algérie à la CAN pour La Gazette du Fennec. « Ça fait 20 jours que les joueurs sont ensemble, et Luca se sent de plus en plus à l’aise, confie-t-il au Parisien. On disait que c’était un garçon timide et réservé comme son père, de par son éducation, mais on le voit énormément rigoler ». Ilan Kebbal, proche de Luca Zidane dans le vestiaire, confirme auprès de L’Équipe : « Il est simple. Le monde extérieur le traite différemment à cause de son nom, mais il est très humble, très respectueux. »