Transferts - PSG : Le Qatar a tranché pour Joao Felix, il annonce la couleur pour son mercato

Thomas Bourseau

Ne souhaitant plus poursuivre à l’Atletico de Madrid, Joao Felix devrait bénéficier d’un bon de sortie. Bien que le PSG ait été annoncé comme prétendant, Luis Campos n’en veut pas comme le10sport.com vous l’a confié et Arsenal dispose d’e la préférence du joueur.

Entre Joao Felix et l’Atletico de Madrid, il semblerait que le divorce soit consommé. En effet, comme certains dirigeants de l’Atletico de Madrid l’ont fait savoir dernièrement, l’international portugais n’aurait plus l’intention d’évoluer à l’Atletico. D’après Relevo , les Colchoneros attendraient entre 130 et 140M€ pour libérer Felix de son contrat qui court jusqu’en juin 2026.

Le PSG hors course pour Joao Felix

Le PSG a été annoncé comme étant une potentielle destination pour Joao Felix qui prendrait même en considération un tel transfert. Mais qu’en est-il de la position du PSG sur la question ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 14 décembre, ni le conseiller football Luis Campos, ni l’entraîneur Christophe Galtier ne semblent vouloir intégrer Joao Felix dans leurs plans pour le PSG. Il n’y aura pas d’offre.

Joao Felix préférerait s’engager à Arsenal