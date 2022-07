Mercato - PSG : Le Mondial au Qatar relance le transfert de Neymar

Foot - Mercato - PSG

Le PSG songerait de plus en plus à se séparer de Neymar et le manque de démenti d’un transfert du Brésilien par le président Nasser Al-Khelaïfi en interview ne ferait que confirmer la tendance. Cependant, les propriétaires qataris redouteraient les répercussions d’une vente de Neymar à seulement quelques mois de l’ouverture du Mondial au Qatar…

Après cinq ans de collaboration, se pourrait-il que l’histoire de Neymar avec le PSG touche à sa fin cet été, après l’activation de sa clause le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027 révélée par le10sport.com en mai 2021 et surtout à seulement quatre mois du coup d’envoi du Mondial au Qatar ? C’est du moins la tendance qui circule dans la presse ces derniers jours. Le Parisien révélait même dans la journée de mercredi que Neymar et le PSG sauraient pertinemment que leur histoire serait quasiment terminée.

D’ailleurs, alors que Thiago Silva l’a interpellé via la presse brésilienne en début de semaine afin de l’inciter à le rejoindre à Chelsea, Neymar ne semblerait pas contre l’idée de quitter le PSG pour rejoindre un club anglais. À condition que ce départ ne le fasse pas rabaisser ses critères sportifs. Ce qui « enterrerait » la piste Newcastle d’après Le Parisien. Mais qu’en est-il vraiment de l’éventuel départ de Neymar ?

A Neymar exit from PSG is looking more and more likely as a number of clubs have been contacted over a possible transfer. 🤯