Transferts - PSG : Le mercato d’une star du Mondial s’emballe

Thomas Bourseau

De par ses prestations XXL en club et en sélection, Jude Bellingham attise de vives convoitises sur le marché des transferts. Le PSG partirait néanmoins de trop loin puisque Liverpool pourrait sortir vainqueur de cette bataille.

Jude Bellingham voit son mercato s’emballer. De par ses belles performances avec le Borussia Dortmund depuis le début de la saison et avec l’Angleterre depuis le coup d’envoi du Mondial au Qatar le 20 novembre dernier, le milieu de terrain est encore plus convoité qu’il ne l’était il y a quelques mois. Média Foot révélait dernièrement qu’Antero Henrique, chargé des négociations de transfert du PSG, avait pris la température afin de se renseigner sur la disponibilité de Jude Bellingham.

Comme beaucoup, Al-Khelaïfi admire Bellingham

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a confié à Sky Sports en pincer pour la sensation de 19 ans du football anglais cette semaine. « Un joueur incroyable. C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher. Je respecte Dortmund, donc celui qui veut Bellingham doit parler avec le BVB ».

Mercato - PSG : Le Qatar le veut, le prix de son transfert est fixé https://t.co/x8IWzhpCOV pic.twitter.com/vTbICh5ntC — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

«Ils sont déjà en train de planifier son départ pour l'été 2023»

Le président du PSG le sait, il faudra passer par le Borussia Dortmund pour mettre la main sur Jude Bellingham. Et à en croire les propos du journaliste Florian Plettenberg pour Sky Sport News , le Borussia Dortmund se serait déjà fait une raison quant au transfert de Bellingham pour l’été 2023. « Le Borussia Dortmund est très heureux des performances de Jude Bellingham en Coupe du monde jusqu'à présent, car il devient encore plus précieux d'un point de vue financier. Ils sont déjà en train de planifier son départ pour l'été 2023. Dortmund serait d'accord pour qu'il parte parce qu'ils sont sûrs d'obtenir une indemnité de transfert comprise entre 100 et 150 millions d’euros ».

«Bellingham et Liverpool sont très très proches»