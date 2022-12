Mercato - PSG : Le Qatar le veut, le prix de son transfert est fixé

Thomas Bourseau

De par ses performances XXL avec le Borussia Dortmund et la sélection anglaise, Jude Bellingham s’est bâti une belle cote sur le marché des transferts. Le PSG serait prêt à tenter sa chance et pour laisser filer l’international anglais de 19 ans, le BvB attendrait une indemnité de transfert comprise entre 100 et 150M€ pour l’été 2023.

Jude Bellingham est un joyau du football anglais que le PSG convoite. Média Foot affirmait ces dernières semaines que le chargé des négociations de transferts, à savoir Antero Henrique, serait allé à la pêche aux informations quant à la disponibilité du milieu de terrain du Borussia Dortmund où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2025. Et d’après Florian Plettenberg, les clubs intéressés par Jude Bellingham ne pourront pas user du même procédé qu’avec Erling Braut Haaland l’été dernier, à savoir lever sa clause libératoire. « Bellingham est sous contrat jusqu'en 2025 et il n'a pas de clause libératoire, contrairement à Erling Haaland ».

Le BvB prépare le départ de Bellingham pour 2023 et contre une somme entre 100 et 150M€

Pour Sky Sports News , Florian Plettenberg a en outre fait savoir que le Borussia Dortmund ne se faisait guère d’illusion quant à un transfert imminent pour Bellingham. Son départ serait d’ores et déjà prévu pour l’été prochain d’après le journaliste de Sky Deutschland . « Le Borussia Dortmund est très heureux des performances de Jude Bellingham en Coupe du monde jusqu'à présent, car il devient encore plus précieux d'un point de vue financier. Ils sont déjà en train de planifier son départ pour l'été 2023. Dortmund serait d'accord pour qu'il parte parce qu'ils sont sûrs d'obtenir une indemnité de transfert comprise entre 100 et 150 millions d’euros ».

Al-Khelaïfi confirme l’intérêt du PSG pour Bellingham