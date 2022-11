Transferts - PSG : L’avertissement de Galtier sur le Mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Christophe Galtier a évoqué le sujet. Et l’entraîneur du PSG, même s’il n’exclut pas de voir débarquer du renfort au Parc des Princes durant cette période, semble plutôt vouloir s’appuyer sur le centre de formation du club de la capitale.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Le Parisien a récemment indiqué que Luis Campos visait trois renforts en janvier : un en défense centrale, un au milieu de terrain et un en attaque. Mais de son côté, Christophe Galtier se montre plutôt discret sur le sujet…

« On est à l’attente du Mondial »

Interrogé mardi sur RMC Sport, l’entraîneur du PSG s’est confié sur le recrutement à venir cet hiver alors que le marché ouvrira après la Coupe du Monde au Qatar : « Concernant le mercato, on va voir ce qui va se passer. On est tous à l’attente de ce qui va se passer au Mondial », indique Galtier.

« On a de bons jeunes »