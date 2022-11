Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait polémique, il reçoit un message clair

Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé comme étant la priorité absolue du Real Madrid, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat avec le PSG en mai dernier. Et en dépit de tout ce qui se raconte sur le statut de privilégié de l’attaquant français au sein du club de la capitale, Christophe Galtier met les choses au clair.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé est passé tout proche d’un départ libre du PSG l’été dernier, alors que son contrat arrivait initialement à expiration et que le Real Madrid a mis le paquet pour l’attirer. Un peu à la surprise générale, fin mai, le club de la capitale a finalement acté sa prolongation jusqu’en 2025 en faisant des pieds et des mains pour convaincre Mbappé de continuer l’aventure avec le PSG. Un nouveau statut de privilégié qui fait polémique.

Mercato : Le PSG vend la mèche pour le départ de Mbappé https://t.co/JGuSSb8Tyw pic.twitter.com/FqXafnjVbQ — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Galtier assure la défense de Mbappé

Interrogé sur les ondes de RMC Sport mardi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier, qui a débarqué au club quelques semaines après que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé ait été actée, évoque son transfert avorté au Real Madrid : « Kylian a pris une décision difficile. Il est amoureux du PSG, mais il avait un regard attentif sur le Real Madrid. Il a pris la décision de rester au PSG et merci pour le PSG et la Ligue 1. Il a pris une décision forte. Dans ce sens, il doit être respecté », a d’abord confié Galtier.

« Il n’est pas au-dessus du PSG »