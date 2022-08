Foot - Mercato - PSG

PSG : La grosse décision de Campos pour la fin du mercato

Publié le 17 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG, emmené par le conseiller football Luis Campos, semblait jusqu’ici avoir des vues sur Wesley Fofana, la donne aurait considérablement changé. En effet, les demandes financières de Leicester City auraient refroidi le PSG qui se serait tout simplement retiré de l’opération.

C’est un secret de polichinelle certes, mais Luis Campos chercherait désespérément et ce depuis sa nomination en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, un défenseur central sur le marché des transferts. En effet, le dirigeant avait pour objectif de voir le PSG évoluer dans un système à trois défenseurs centraux et pour ce faire, il était et demeure primordial aux yeux de Campos qu’un nouveau joueur intègre l’effectif de Christophe Galtier.

Skriniar, la priorité de Campos

La priorité serait toujours Milan Skriniar. Le Slovaque de 27 ans cocherait toutes les cases des critères de sélection de Luis Campos. Néanmoins, l’Inter se montrerait particulièrement gourmande au niveau de l’indemnité du transfert, qui s’élèverait à 70M€ alors que le contrat de Skriniar ne court que jusqu’au 30 juin prochain. Ne souhaitant pas débourser une telle somme, Luis Campos aurait activé la piste Wesley Fofana il y a quelque temps de cela désormais.

Campos ne veut pas surpayer Fofana et se retire