Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos se retire d’un dossier chaud du mercato

Wesley Fofana au PSG ? Cela fait un certain temps que Luis Campos aurait coché le nom du défenseur de Leicester City comme alternative à Milan Skriniar. Cependant, en raison de l’indemnité de transfert réclamée par les Foxes, le conseiller football du PSG aurait pris la décision de se retirer.

Depuis quelque temps, le nom de Wesley Fofana est lié au PSG dans le cadre d’un éventuel transfert. En effet, le conseiller football Luis Campos aurait la ferme intention de mettre la main sur un défenseur central, après avoir recruté le polyvalent Nordi Mukiele. Hormis la piste menant à Milan Skriniar qui s’avère être pourtant compliquée en raison des demandes financières de l’Inter au niveau du montant du transfert, Campos aurait ouvert le dossier Fofana.

Cependant, le PSG ne se trouverait pas dans une position idéale pour le transfert de Wesley Fofana. La cause ? Le Chelsea de Thomas Tuchel mènerait la danse tout simplement parce les Blues auraient en leur faveur la préférence de Fofana. Selon The Evening Standard, l’international espoir français aurait même incité les dirigeants de Leicester City d’accepter la proposition de transfert de Chelsea après avoir rejeté les deux premières offres.

Also told PSG have now ended their interest in Fofana this window. Club not prepared to pay above £65m having valued him even lower initially. Milan Skriniar remains a possibility with hope Inter might soften slightly on asking price. PSG have already agreed terms with Skriniar.