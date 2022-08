Foot - Mercato - PSG

PSG : Quand la Ligue 1 trouve son bonheur au PSG

Publié le 16 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Si le PSG n’avait pas pour habitude dernièrement de piocher en Ligue 1 pour se renforcer, l’inverse était en revanche avéré. En effet, plusieurs opérations ont été réalisés entre le club de la capitale et des écuries françaises, notamment sous la forme de prêt comme cela a notamment été le cas cet été avec Colin Dagba, cédé à Strasbourg. Plus rare en revanche, les transferts entre le PSG et un club de Ligue 1. Le dernier en date est bien évidemment celui d’Arnaud Kalimuendo vers Rennes pour 25M€. Retour alors sur les précédents d’un joueur parisien vers un club français.

Thierno Baldé

En cet été 2022, Arnaud Kalimuendo n’a finalement pas été le seul joueur du PSG à avoir été transféré en Ligue 1. Avant lui, il y a aussi eu Thierno Baldé. Espoir du centre de formation parisien, le latéral droit revenait d’un prêt plutôt concluant la saison passée en Ligue 2 du côté du Havre. Alors qu’il aurait pu prétendre à un petit rôle dans la rotation, l’arrivée de Nordi Mukiele est venue anéantir ses espoirs. Par conséquent, Baldé a décidé que son bonheur se trouvait loin du PSG. Alors qu’il avait encore un an de contrat, il a été transféré du côté de Troyes, où il va donc poursuivre sa progression, cette fois en Ligue 1 donc.

Marcin Bulka

Toujours en cet été 2022, Marcin Bulka a lui aussi été vendu au PSG à un club de Ligue 1 : l’OGC Nice. Arrivé de Chelsea, le Polonais n’a jamais eu sa chance dans la capitale. Dernièrement, il avait alors enchainé les prêts et la saison dernière, c’était du côté des Aiglons qu’il s’était installé en tant que doublure de Walter Benitez. Sous les ordres de Christophe Galtier, il avait alors montré de belles choses, notamment en Coupe de France, de quoi convaincre l’OGC Nice de lever son option d’achat, fixée à 2M€, et ainsi transférer définitivement Marcin Bulka sur la Côte d’Azur.

Stanley Nsoki

Pour assister ensuite à un transfert d’un joueur du PSG vers un club de Ligue 1, il faut remonter à l’été 2019. A cette époque, Stanley Nsoki avait alors été vendu à l’OGC Nice. Montant du transfert, un peu plus de 12M€. Apparu quelques fois avec l’équipe première du club de la capitale, le défenseur, formé à Paris, devait toutefois faire face à une énorme concurrence. Ainsi, comme beaucoup de pépites avant lui, Nsoki a décidé de quitter le PSG pour tenter de sa chance ailleurs. Il a ainsi filer à Nice. Désormais, il évolue en Allemagne, à Hoffenheim.

Timothy Weah

Toujours à l’été 2019, Timothy Weah a lui définitivement quitté le PSG. De retour d’un prêt au Celtic Glasgow, il ne s’est pas éternisé dans la capitale où son temps de jeu allait être minime au milieu des stars parisiennes en attaque. Par conséquent, Weah a fait ses valises, direction le LOSC. Et à l’époque, les Dogues avaient alors lâché 10M€ pour parvenir à un accord avec le PSG pour le transfert de l’attaquant américain, fils de la légende George Weah.

Arthur Zagre

Et à l’instar de Nsoki et Weah, Arthur Zagre a lui aussi quitté le PSG en cet été 2019. Annoncé comme l’un des grands talents du centre de formation parisien, le latéral gauche a fini par être vendu à l’AS Monaco, qui aura alors déboursé 10M€. Un investissement clairement pas payant pour l’instant pour le club de la Principauté. En effet, Zagre n’a quasiment jamais joué à Monaco. D’abord prêté à Dijon, il est cédé à Utrecht depuis juin 2021.