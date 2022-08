Foot - Mercato - OM

OM : Première certitude affichée en interne sur Alexis Sanchez

Publié le 16 août 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’Alexis Sanchez a effectué sa première apparition officielle avec l’OM dimanche soir face à Brest, l’attaquant chilien semble avoir déjà fait l’unanimité au sein du vestiaire marseillais. Plusieurs coéquipiers de l’ancien joueur de l’Inter Milan semblent déjà sous le charme…

C’est un fait, l’OM a réalisé l’un des gros coups de ce mercato estival avec l’arrivée d’Alexis Sanchez (33 ans). Ce dernier, qui a résilié sa dernière année de contrat avec l’Inter Milan, s’est engagé pour une saison avec le club phocéen et va donc tenter de s’imposer comme le nouvel élément moteur du secteur offensif de l’OM. Et Sanchez a eu l’occasion de faire sa première apparition sous ses nouvelles couleurs dimanche soir, à Brest (1-1).

« Il va être très décisif, on en est sûr »

Alexis Sanchez n’a disputé qu’une mi-temps pour cette grande première en Ligue 1, et même s’il n’a pas forcément brillé, le nouveau numéro 70 de l’OM a déjà impressionné ses coéquipiers. Mattéo Guendouzi, interrogé en zone mixte après la rencontre, a affiché une première certitude au sujet du recrutement d’Alexis Sanchez : « C'est son premier match avec nous, il lui faut un peu plus de repères. Il n'a fait que quatre ou cinq entraînements avec nous, c'est très peu. Mais on sait très bien qu'il va beaucoup nous apporter, il va être très décisif. On en est sûr. C'est un joueur qui va beaucoup nous aider, c'est sûr. On connaît tous sa classe, il arrive avec beaucoup d'expérience, il a gagné beaucoup de trophées », a d’abord indiqué le milieu de terrain de l’OM.

« On a besoin de joueurs comme ça »

L’international français semble ravi de l’apport d’Alexis Sanchez à l’OM : « On a besoin de joueurs comme ça, qui vont nous aider, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. On lui souhaite de s'intégrer au plus vite, de marquer beaucoup de buts. Mais je suis sûr qu'il va en marquer beaucoup cette année », a poursuivi Guendouzi.

« De bon augure pour la suite »