Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce gros transfert, c'est terminé

Publié le 16 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

D'ici le 31 août, date de la fermeture du mercato, le PSG espère dégraisser son effectif en vendant plusieurs éléments. Il faut dire que pour le moment, seuls Alphonse Areola, Marcin Bulka et Arnaud Kalimuendo sont partis. Mais certains dossiers sont plus compliqués à l'image de celui concernant Mauro Icardi.

Cet été, le PSG espère bien réussir plusieurs ventes d'ici le 31 août. Il faut dire que jusque-là, seuls Alphonse Areola, Marcin Bulka et Arnaud Kalimuendo sont partis sous la forme de transferts définitifs. D'autres indésirables ont été désignés à l'image de Mauro Icardi sur lequel le PSG ne compte pas. Mais alors que Monza s'était positionné, ce dossier s'est clairement compliqué.

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour le transfert d'Icardi https://t.co/4PFYyel7zu pic.twitter.com/VUuDPPaqnh — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Monza recale Icardi

En effet, au micro de DAZN , Adriano Galliani a mis fin à la piste menant à Mauro Icardi. « Nous n’allons pas recruter Mauro Icardi. Souvenez-vous de mes paroles. Il n’en est pas question. Nous ne le signons pas. Nous n’avons pas besoin de nouvel attaquant après l’arrivée d’Andrea Petagna », assure l'administrateur délégué de Monza.

Le PSG espère encore trouver une solution