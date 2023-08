Transferts - PSG : Il annonce une certitude sur le départ de Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est un fait, l’avenir de Kylian Mbappé a fait couler de l’encre tout l’été étant qu’il arrivera bientôt en fin de contrat et qu’il a même été jusqu’à être écarté de l’équipe première pour faire valoir sa position. Didier Deschamps évoque tout ce feuilleton, et le sélectionneur de l’équipe de France assure que Mbappé ne sera pas perturbé l’été prochain s’il part libre du PSG.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain ? Ce feuilleton a fait parler tout au long de l’été, et le capitaine de l’équipe de France a même été relégué dans le loft et privé de tournée estivale au Japon puisqu’il refusait jusqu’ici de discuter d’une prolongation. Le PSG a fini par le réintégrer, mais Mbappé pourrait tout de même finir par partir libre le 30 juin 2024, en plein Euro avec les Bleus.

PSG : L'Espagne craint une catastrophe avec Mbappé https://t.co/ZUzE6TZLLV pic.twitter.com/PP4ZzOEKTA — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Deschamps ne s’en mêle pas

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Didier Deschamps a indiqué qu’il gardait ses distances sur l’évolution du feuilleton Mbappé au PSG : « Non, je ne me mêle pas de ça. Ce n'est pas mon rôle. J'échange avec lui, comme avec d'autres joueurs, mais c'est leur carrière. Je ne suis pas un conseiller. Tout au plus je leur donne un avis s'ils me le demandent (…) Sa grande prise de risques pour obtenir ce qu’il souhaitait ? J'ai eu des discussions, mais peu importe la situation, je fais en sorte de tout comprendre. C'est sûr que ne pas jouer... Pour lui, ça n'a pas de prix, de jouer. Mais être en pleine possession de ses moyens sans pouvoir jouer avec son club, cela aurait été impossible », indique le sélectionneur de l’équipe de France.

« Aucun risque » avec le départ de Mbappé