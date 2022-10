Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Grande nouvelle pour cette piste du mercato ?

Publié le 5 octobre 2022 à 10h00

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois, Gonçalo Ramos figurait bel et bien sur la short-list de Luis Campos qui était en quête d’un nouveau profil en attaque. Finalement, le buteur portugais n’a pas quitté le Benfica et affrontera le club parisien ce mercredi soir en Ligue des Champions, mais son futur départ est déjà programmé. Une aubaine pour le PSG ?

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection », confiait récemment Luis Campos sur RMC Sport au sujet du mercato estival du PSG, qui ne lui a donc pas apporté satisfaction. Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Christophe Galtier a affiché un discours similaire : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Le PSG cherchait un buteur

En clair, Galtier confirme la détermination du PSG à faire venir Milan Skriniar cet été en défense centrale, mais l’entraîneur parisien indique également qu’un autre buteur était attendu pour équilibrer le secteur offensif. Plusieurs noms ont été évoqués à cet effet au cours du mercato estival, comme Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski, qui ont finalement été respectivement transférés à West Ham et au FC Barcelone. Mais Luis Campos avait également une autre idée pour le mercato du PSG.

Campos visait Gonçalo Ramos

Au cours de l’été, le conseiller sportif portugais a été annoncé sur les traces de Gonçalo Ramos (21 ans), le buteur du Benfica Lisbonne, et L’EQUIPE confirme cette piste dans ses colonnes du jour. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le club lisboète, Ramos est d’ailleurs observé de très près depuis longtemps par Luis Campos qui se serait bien vu le recruter au PSG, d’autant que Kylian Mbappé était aussi demandeur d’un nouveau profil offensif.

Son transfert est déjà prévu