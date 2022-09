Foot - Mercato - PSG

Galtier attend du renfort, Campos doit bouger avant le Mondial

Publié le 28 septembre 2022 à 00h45 par Thomas Bourseau

Après avoir vendu Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais cet été, Luis Campos aurait courtisé Marcus Rashford qui semblerait tout de même être plus en faveur de l’option de continuer à Manchester United que de rejoindre le PSG ou un autre club. La décision ne devrait pas être imminente dans cette opération puisque les discussions avec Manchester United n’auront lieu qu’à compter du Mondial. Fenêtre de tir pour Campos ?

Christophe Galtier s’était pourtant montré clair lors d’une conférence de presse survenue pendant la première quinzaine d’août et en parallèle du départ d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais : le PSG devait recruter un autre attaquant avant la fin du mercato. Finalement, un avant-centre n’a pas déposé ses valises.

Le PSG suit toujours Marcus Rashford

Néanmoins, d’après L’Équipe et RMC Sport, Luis Campos aurait coché les noms de Rafael Leao et de Marcus Rashford cet été pour satisfaire la demande de Christophe Galtier. Et malgré la volonté publiquement affichée de Rashford de poursuivre à Manchester United, son club de toujours, le PSG n’aurait pas encore jeté l’éponge pour Marcus Rashford.

Marcus Rashford ne sera pas fixé avant le Mondial