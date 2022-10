Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Coup de tonnerre confirmé pour le mercato de Neymar

Publié le 28 octobre 2022 à 16h10

La rédaction

Lors du dernier marché des transferts, le feuilleton Neymar a fait énormément parler. Si le Brésilien est aujourd'hui toujours au PSG, où il brille cette saison, ce n'était pourtant pas ce qui était prévu. En effet, suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le Qatar avait pris une décision radicale : se débarrasser de Neymar. Cela n'aura donc finalement pas abouti...

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, notamment à cause de ses blessures la saison passée, mais aussi de ses performances, Neymar est finalement resté au PSG. Un feuilleton qui a fait énormément parler ces dernières semaines. Et voilà que c'est à nouveau confirmé : le Qatar a bel et bien cherché à transférer le Brésilien.

« Le PSG cherche aussi à se séparer de Neymar »

En effet, le journaliste du Parisien , Sébastien Nieto, précise que le PSG avait pour but d'envoyer Neymar loin du Parc des Princes, alors qu'il était annoncé dans le viseur de différents clubs comme Chelsea ou encore Newcastle : « Le PSG cherche aussi à se séparer de Neymar. Il s’agit d’une demande effectuée par l’actionnaire qatarien. »

« Le centre du nouveau projet, c’est Mbappé pour le Qatar »