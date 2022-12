Transferts - PSG : Conspué, Lionel Messi avait tout prévu à Paris

Thomas Bourseau

Après une arrivée en fanfare au PSG, Lionel Messi a traversé une saison plus que délicate où il a même été sifflé par ses propres supporters. Depuis la dernière intersaison, Messi a retrouvé de son génie et l’avait même prédit.

Lionel Messi n’a pas connu des débuts faciles au PSG. Après 21 années passées au FC Barcelone à la fois à La Masia et dans l’équipe première du Barça , le septuple Ballon d’or a connu un changement d’environnement drastique en août 2021, moment où le FC Barcelone a annoncé ne pas pouvoir renouveler son contrat qui était arrivé à expiration le 30 juin de cette même année. Résultat, Messi s’est engagé au PSG jusqu’à l’été 2023 avec une troisième saison en option.

«Venir à Paris, c’était un changement immense pour lui»

Cependant, l’adaptation au PSG et à Paris n’a pas été facile comme son compatriote argentin et ami Javier Pastore l’a rappelé à SO FOOT ces dernières heures. « Venir à Paris, c’était un changement immense pour lui. Les premiers matchs, il se faisait siffler, car les supporters s’attendaient à voir le Messi du Barça, mais ça ne fonctionne pas comme ça ! On a tous besoin de temps. D’autant que lui, c’était la première fois après quatorze ans au FC Barcelone, et il se rendait dans un pays et un championnat qu’il ne connaissait pas, avec une autre langue… ».

Messi avait fait le teasing de son retour en force