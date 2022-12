Mercato - PSG : Un proche de Kylian Mbappé prêt à claquer la porte ?

Guillaume de Saint Sauveur

Désormais indispensable au PSG où il fait figure de titulaire indiscutable sur le flanc droit de la défense, Achraf Hakimi s’est d’ailleurs fortement rapproche de Kylian Mbappé ces derniers mois dans la capitale. Pourtant, le défenseur marocain envisagerait de partir pour retourner au sein de l’Inter Milan, son ancien club…

Recruté par le PSG en provenance de l’Inter Milan lors du mercato estival 2021 pour 60M€, Achraf Hakimi (24 ans) est considéré comme une référence mondiale à son poste. L’ancien latéral droit du Real Madrid est d’ailleurs l’un des grands artisans de l’excellent parcours actuel du Maroc à la Coupe du Monde au Qatar, qualifié pour les quarts de finale. Mais de quoi sera fait l’avenir d’Hakimi au PSG, lui qui a noué des liens solides avec l’une des grandes stars de l’effectif ?

Mercato - PSG : Hakimi a lâché une bombe en coulisses https://t.co/NE5nmV5tWn pic.twitter.com/Qh6y53NB4r — le10sport (@le10sport) December 8, 2022

Hakimi proche de Mbappé, et pourtant…

En effet, ces derniers mois, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé affichent une complicité évidente, sur et en dehors du terrain, ce qui a peut-être joué un rôle dans la décision finale de l’attaquant tricolore de rester au PSG l’été dernier. Mais qu’en est-il d’Hakimi, dont le contrat court jusqu’en 2026 avec le PSG ? La presse italienne a apporté des révélations troublantes sur ce cas puisque selon Il Corriere dello Sport, l’international marocain aurait avoué en coulisses qu'il se verrait bien quitter le PSG et faire son retour à l'Inter. « Si je le pouvais, je reviendrais à l'Inter. Je n'hésiterais pas », aurait affirmé Hakimi.

L’Inter pas assez riche ?