Mercato - PSG : C’est confirmé, Lionel Messi est attendu à l’étranger

Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore tranché quant à son avenir. L’Inter Miami mais également le FC Barcelone sont annoncés avec insistance sur les traces de l’attaquant argentin, et le club catalan continue d’ailleurs de faire le forcing dans sa communication en évoquant un retour de Messi l’été prochain.

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec l’Argentine, avec un quart de finale face aux Pays-Bas qui se profile ce vendredi, Lionel Messi vit donc un moment important de sa carrière puisqu’il s’agit de son dernier Mondial. Mais il sera ensuite temps pour l’attaquant argentin de se pencher sur son futur en club avec le PSG, où son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Luis Campos a déjà amorcé les discussions pour tenter de prolonger Messi, mais il n’est pas seul…

Barcelone ne lâche pas Messi

Interrogé jeudi par SPORT, le directeur sportif du FC Barcelone, Jordi Cruyff, a évoqué la possibilité d’un retour de Lionel Messi en catalogne l’été prochain à l’issue de son contrat au PSG : « Le retour de Messi est impossible ? Quand nous parlons de Messi, il y a plusieurs questions, comme celle du fair-play financier. Les rêves sont gratuits, mais pas les joueurs. Et ce n'est pas que Messi, c'est tout le marché », confie Cruyff.

« Important qu’il y ait un jour ce câlin final »