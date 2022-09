Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette grosse recrue du mercato dit tout sur son arrivée

Publié le 21 septembre 2022 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival, Fabian Ruiz se confie en longueur sur les coulisses de son transfert dans la capitale. Et le milieu de terrain espagnol, attiré en provenance de Naples pour 25M€, a longuement échangé avec Luis Campos et Galtier avant de débarquer au Parc des Princes.

Longtemps annoncé dans le viseur de Luis Campos, Fabian Ruiz (26 ans) a finalement bouclé son arrivée au PSG le 30 août dernier. Recruté en provenance de Naples pour 25M€ alors qu’il n’avait plus qu’une année de contrat avec le club italien, Ruiz débarque donc pour concurrencer Vitinha, Marco Verratti et Renato Sanches dans l’entrejeu, et il s’est confié sur les coulisses de son transfert au PSG dans les colonnes d’El Pais.

« On ne peut pas dire non au PSG »

Fabian Ruiz se prononce dans un premier temps sur l’offre formulée par le PSG au coeur de l’été : « Une offre arrive, on pense tous que c’est très bien, qu’on ne peut pas dire non à un club comme le PSG, pour le projet qu’il porte, pour le club, pour l’histoire. J’avais encore un an de contrat, mais le Napoli et moi avions l’intérêt de trouver un autre challenge. Je pense que c’était un excellent choix », confie l’international espagnol.

« Galtier m’a expliqué sa façon de jouer »