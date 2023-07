Transferts - PSG : C’est déjà imminent pour Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter librement le PSG l’été prochain, un scénario que ne veut pas connaître le club de la capitale. Un ultimatum a ainsi été fixé à l’attaquant, qui a le choix entre une prolongation ou un départ, mais le dossier traîne toujours en longueur. Pour autant, le dénouement pourrait rapidement intervenir.

Une fois n’est pas coutume, le mercato du PSG est rythmé par l’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Refusant d’activer l’option présente dans son bail pour prolonger une année supplémentaire, l’international français se retrouve pour la première fois poussé vers la sortie par sa direction, désireuse de s’en séparer s’il ne revoit pas sa position. Le PSG tente ainsi de mettre la pression sur le clan Mbappé, mais le dossier stagne.

Ça traîne pour Kylian Mbappé

Comme l’a indiqué L’Équipe , aucune évolution n’a eu lieu dans le dossier Mbappé, malgré des discussions entre le club de la capitale et l’entourage de sa star. Au sein du PSG, on estime que le capitaine des Bleus privilégie un départ libre l’année prochaine, mais un énième rebondissement n’est pas à exclure tandis que le Real Madrid reste à l’affût.

Le PSG et le Real Madrid veulent vite savoir