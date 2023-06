Transferts - PSG : C’est confirmé, il veut plomber un rêve Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très intéressé par le profil de Bernardo Silva qui fait office de priorité avec le départ à venir de Lionel Messi, le PSG fait donc partie des prétendants crédibles dans ce dossier. Mais le FC Barcelone, par le biais de Xavi, affiche également son intérêt pour le milieu offensif de Manchester City.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG en pince pour Bernardo Silva, qui dispose de nombreux admirateurs au sein du club de la capitale comme Luis Campos mais également Kylian Mbappé. L’attaquant français avait joué avec lui du côté de l’AS Monaco, et souhaite absolument le retrouver au PSG cet été.

PSG : Cette star dit non pour ce transfert, Mbappé peut exulter https://t.co/CCG4y7jk6i pic.twitter.com/i1BLtm0Pog — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Le PSG n’est pas seul sur Silva

Seulement voilà, le PSG n’est pas la seule grosses écuries intéressée par Bernardo Silva, qui a encore deux ans de contrat avec Manchester City. En cas d’échec dans le dossier Lionel Messi, le FC Barcelone envisage en effet de foncer sur l’international portugais.

Xavi lance un appel du pied