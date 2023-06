Panique au PSG, un transfert annulé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une très bonne saison en prêt dans les rangs de Galatasaray, Mauro Icardi pourrait d’ailleurs définitivement quitter le PSG en direction du club turc cet été. Mais son épouse, Wanda Nara, vient de totalement relancer le feuilleton en faisant ses adieux aux supporters stambouliotes…

Poussé vers la sortie par le PSG lors du mercato estival 2022, Mauro Icardi (30 ans) avait finalement opté pour un départ en prêt du côté de Galatasaray pour se relancer. Un choix payant, puisque le buteur argentin réalise une très bonne saison en Turquie, avec 22 buts et 8 passes décisives en 25 matchs. D’ailleurs, le PSG a commencé à rêver d’un transfert inespéré pour Icardi, qui semblait invendable il y a encore quelques mois…

Le PSG réalise un miracle, les coulisses sont dévoilées https://t.co/hOP19BRaK1 pic.twitter.com/rpFwJRMyKP — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Ça négocie pour Icardi

Comme l’a récemment révélé Le Parisien , Galatasaray envisage de recruter définitivement l’international argentin, et une transfert avoisinant les 10M€ serait même en négociation avec le PSG. Mais Wanda Nara, l’épouse d’Icardi, vient tout relancer.

Wanda Nara fait ses adieux à Galatasaray