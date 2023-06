Le PSG réalise un miracle, les coulisses sont dévoilées

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a tout fait pour se séparer de Mauro Icardi qui n'entrait plus du tout dans les plans parisiens. Un accord de dernière minute a ainsi été trouvé avec Galatasaray pour un prêt d'une saison. George Gardi, qui a participé à ces négociations, en dévoile les coulisses.

Nommé conseiller football du PSG l'été dernier, Luis Campos a rapidement eu un objectif clair à savoir dégraisser l'effectif parisien bien trop fourni avec de nombreux joueurs devenus indésirables. C'était notamment le cas de Mauro Icardi qui sortait d'une saison encore compliquée. Lui trouver une porte de sortie n'était donc pas facile, mais une solution a finalement vu le jour du côté de la Turquie où l'Argentin a été prêté une saison. George Gardi, agent proche du clan Icardi, a participé à ces négociations et révèle qu'elles ont été particulièrement longues et difficiles.

Trois mois pour trouver un accord entre le PSG et Galatasaray

« C’était une négociation très difficile et très longue parce qu’elle a commencé au début du mercato et s’est conclue le dernier jour du mercato en Turquie, début septembre. Les négociations ont donc duré 3 mois ! Pour quitter le PSG et une ville comme Paris, avec un environnement idéal comme une belle maison et des facilités pour les enfants, ce n’est pas facile. Surtout pour signer dans le championnat turc qui n’est pas au niveau des meilleurs ligues européennes », confie l'agent dans une interview accordée à Fabrizio Romano.

«J’ai compris qu’il manquait d’émotion à ce moment de sa carrière»