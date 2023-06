PSG : Il balance tout le plan du clan Mourinho

Jean de Teyssière

Le mercato du Paris Saint-Germain promet d'être agité, tant du côté des joueurs que de celui de l'entraîneur. Selon une exclusivité du 10sport.com, Christophe Galtier, ainsi que Luis Campos, seront maintenus la saison prochaine, sauf cataclysme. Avec le titre de champion de France en poche, le cataclysme n'a pas eu lieu. Et si la rumeur José Mourinho prend autant d'ampleur, Daniel Riolo en a trouvé la raison.

En avril, le10sport.com vous dévoilait que Christophe Galtier resterait l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Et tout comme notre exclusivité concernant Christophe Galtier, le10sport.com annonçait également qu'entre José Mourinho et le Paris Saint-Germain, aucune discussion n'avait débuté. Pourtant, certaines rumeurs envoient le technicien portugais dans le club de la capitale...

Mourinho pas contacté par le PSG

Récemment, en conférence de presse, José Mourinho avait évoqué la rumeur l'envoyant au PSG la saison prochaine : « Mon avenir ? Je suis sérieux, j'ai dit il y a quelques mois que si j'avais des contacts avec n'importe quel autre club je le dirais aux propriétaires, je ne ferais rien en cachette. Jusqu'à présent, je n'ai parlé à personne car il n'y a pas d'équipe à qui j'ai parlé . »

EXCLU - Mercato : Mourinho au PSG, la douche froide https://t.co/MKxlfXYH88 pic.twitter.com/pNExvF0m9r — le10sport (@le10sport) May 8, 2023

« On fait tout pour faire gonfler la rumeur autour de son éventuelle arrivée au PSG »