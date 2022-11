Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : C'est confirmé, Campos tente un coup sur le mercato

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait comme mission de trouver un nouveau défenseur central et avait tout misé sur Milan Skriniar. Mais le Slovaque est finalement resté en Italie et pourrait même prolonger avec le club italien. Pour oublier ce possible échec, le PSG aurait jeté son dévolu sur un nouveau joueur : Luka Vuskovic.

À la fermeture du dernier mercato estival, Luis Campos était resté sur un échec après avoir tenté de recruter Milan Skriniar, sans succès. Alors que le Slovaque est en fin de contrat avec l’Inter, le défenseur pourrait finalement prolonger avec les Italiens. Face à cet échec, le PSG aurait activé une nouvelle piste.

🚨 Excl. - #PSG are in advanced talks to try to sign the young centre-back Luka #Vuskovic (born in 2007) from #HajdukSplit. Offered €4M + 1M as bonuses. #transfers