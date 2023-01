Le Qatar fait un pari : Des transferts annulés in extremis ?

Axel Cornic

Le mercato hivernal bat son plein et le Paris Saint-Germain n’a toujours rien fait. Pourtant, Luis Campos semble avoir des grands objectif et c’est notamment le cas avec Milan Skriniar selon nos informations, puisqu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Inter. Mais avant de penser aux recrues, les Parisiens vont devoir faire quelques sacrifices…

L’été 2022 a marqué un tournant important pour le projet QSI, puisque le PSG n’a jamais autant vendu. Plus d’une vingtaine de joueurs ont quitté le club entre prêts, transferts et fins de contrat. Tout cela apporté pas moins de 54M€ dans les caisses du PSG, mais Luis Campos ne semble pas encore être satisfait.

Campos devra vendre avant de pouvoir faire quoi que ce soit

Car ce mercredi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que pour recruter, le PSG va obligatoirement devoir vendre en ce mercato de janvier. Quatre noms sont d’ailleurs dévoilés avec Keylor Navas, Sergio Rico, Pablo Sarabia et Renato Sanches. En ce qui concerne l’international espagnol, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une offre est déjà arrivée de l’étranger, mais l’identité du club n’a pas encore été dévoilée.

