Transferts - PSG : QSI se lance dans un nouveau projet pour son mercato

Depuis l’arrivée des propriétaires qataris, le Paris Saint-Germain nous habitué à des transferts colossaux de grandes stars mondiales. Mais un nouvel objectif devrait être fixé dans les prochaines années, puisqu’au sein du club parisien on souhaiterait offrir une plus grande place aux jeunes cracks du centre de formation.

L’effectif du PSG est l’un des plus fournis en stars avec notamment un trio offensif incroyable formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais avec l’arrivée de Luis Campos beaucoup de choses ont changé.

Mercato : Un transfert se confirme pour le PSG https://t.co/I3KUe9sY6C pic.twitter.com/nyDge2ZiOm — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Campos va continuer à vendre

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG souhaite continuer à dégraisser son effectif avec le départ de certains joueurs, comme Keylor Navas ou encore Pablo Sarabia, dont nous vous avons présenté la situation sur le10sport.com.

Mais pas touche à Zaïre-Emery, Gharbi et Bitshiabu