L'OM prépare un transfert à 30M€

Arthur Montagne

Bien qu'il soit un cadre de l'OM, Mattéo Guendouzi pourrait bien quitter le club phocéen d'ici la fin du mercato. Et pour cause, Unai Emery fait le forcing pour le convaincre de le rejoindre à Aston Villa. Et bien que Pablo Longoria ne soit pas vendeur, une offre avoisinant les 30M€ sera difficile à refuser pour l'OM.

Comme attendu, l'OM dynamite ce début de mercato. Le club phocéen a en effet enregistré deux départs, à savoir ceux de Luis Suarez, prêté à Almeria seulement quelques mois après son arrivée à Marseille, et Gerson, de retour à Flamengo pour un transfert estimé à 20M€ bonus compris, comme révélé par le10sport.com. En parallèle, l'OM a également enregistré le prêt avec option d'achat de Ruslan Malinovskyi qui débarque en provenance de l'Atalanta.

Viré à cause de Cristiano Ronaldo, l'OM veut en profiter sur le mercato https://t.co/qUKaeH85qd pic.twitter.com/Qub24jREB7 — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Emery fait le forcing pour Guendouzi

Mais le mois de janvier devrait être encore long. En effet, selon les informations de Foot Mercato , Unai Emery ferait le forcing pour attirer Mattéo Guendouzi à Aston Villa. Le technicien espagnol aurait même déjà échangé avec le milieu de terrain marseillais qu'il connaît très bien puisque c'est lui qui l'avait attiré à Arsenal en 2018. Plus récemment, il avait également essayé de le recruter à Villarreal. L'ancien entraîneur du PSG compte donc une nouvelle fois tenter le coup pour Mattéo Guendouzi.

L'OM réclame 30M€