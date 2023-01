Mercato - PSG : Le Qatar veut prolonger Messi, Mbappé peut tout détruire

Axel Cornic

Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont croisés au sommet du football, avec le premier qui a finalement remporté la Coupe du monde pour l’Argentine. Mais désormais il va faudra regarder de près comment leur cohabitation pourra se poursuivre au Paris Saint-Germain, où l’Argentin est en pleine négociation pour prolonger un contrat qui se termine en juin prochain.

On en peut pas vraiment dire que la France et l’Argentin se soient quittés bons amis après la finale de la Coupe du monde. Des nombreuses polémiques ont en effet découlé de cette rencontre, notamment au sujet des deux grandes stars du PSG que sont Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Révélation, un entraîneur XXL a recalé le PSG https://t.co/WDdyA2KWfv pic.twitter.com/08u69wctR3 — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

La Coupe du monde a laissé des traces

L’attitude de Messi face aux moqueries de ses coéquipiers à l’encontre de Mbappé ne sont en effet pas passées inaperçues. C’est notamment le cas avec le gardien Emiliano Martinez, dont les sorties pas toujours classes ont énormément fait parler. Il n’a ainsi pas fallu attendre longtemps avant qu’une certain inquiétude s’installe au sujet de leurs retrouvailles du côté du PSG.

Le PSG inquiet pour Messi et Mbappé