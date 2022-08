Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos va frapper un autre gros coup sur le mercato

Publié le 6 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Le dernier coup du mercato du PSG est donc Renato Sanches. L’ex-joueur du LOSC vient de s’engager avec le club de la capitale. Un joli coup de la part de Luis Campos qui entend toutefois encore renforcer l’effectif de Christophe Galtier. D’ailleurs, la prochaine opération du PSG pourrait bien se préciser et c’est Milan Skriniar qui se rapprocherait.

Déjà 4 recrues ont donc été actées pour le PSG à l’occasion de ce mercato estival. Mais cela serait loin d’être terminé pour le club de la capitale. En effet, Luis Campos travaillerait toujours en coulisses avec l’idée de faire venir encore 3 joueurs au sein de l’effectif de Christophe Galtier, un par ligne.

Mercato - PSG : La dernière sortie de Galtier pourrait relancer le transfert de Skriniar https://t.co/krLSKtU9Ka pic.twitter.com/CcbTcH4SVs — le10sport (@le10sport) August 5, 2022

Skriniar s’éloigne…

Un défenseur central est donc encore et toujours recherché au PSG. Depuis plusieurs semaines maintenant, la priorité est claire : Milan Skriniar. Ça a discuté avec l’Inter Milan, sans pour autant parvenir à un accord. Et pour cause… Les positions des deux clubs seraient trop éloignées en ce qui concerne le montant de la transaction. Dernièrement, on pensait alors que Skriniar s’éloignait du PSG, il n’en serait finalement rien…

… pour mieux arriver au PSG ?