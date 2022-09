Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos déjà en danger pour cette piste XXL du mercato

Publié le 20 septembre 2022 à 14h30 par Pierrick Levallet

Le mercato estival ayant fermé ses portes il y a quelques semaines, le PSG et Luis Campos prépareraient déjà leur liste pour cet hiver. Le conseiller sportif parisien convoiterait notamment Rafael Leao. Toutefois, l’attaquant de 23 ans aurait une volonté assez claire pour son avenir, tandis qu’un autre cador européen pourrait se positionner sur le dossier.

Cet été, le PSG attendait plus de renforts. Malgré les nombreuses arrivées au milieu de terrain, Luis Campos voulait recruter au moins un nouveau défenseur central et un attaquant supplémentaire. Mais pas question pour le conseiller sportif parisien de rester sur un échec. Ce dernier préparerait donc déjà sa liste pour cet hiver et y aurait placé quelques noms dont celui de Rafael Leao, qu’il apprécie particulièrement. Toutefois, Luis Campos pourrait se heurter à la volonté du joueur.

Mercato - PSG : Une offre de 70M€ confirmée pour ce chouchou de Campos https://t.co/gyZBn391dW pic.twitter.com/O4LKv6cGbo — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Rafael Leao ne veut pas quitter Milan

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Rafael Leao verrait son avenir s’écrire au Milan AC. Le Portugais n’aurait pas l’intention de quitter les Rossoneri et voudrait même prolonger avec le club milanais dès que possible. Néanmoins, un accord ne serait pas vraiment proche entre les deux parties. Rafael Leao réclamerait un salaire de 7M€ par saison, tandis que le Milan AC ne serait prêt à monter que jusqu’à 6M€. À voir si les positions se rapprocheront. En attendant, le PSG est attentif à la situation de l’attaquant de 23 ans, au même titre qu’un autre cador européen.

Chelsea prêt à dégainer une offre XXL après le Mondial ?