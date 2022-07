Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça se précise pour le mercato de Kimpembe

Publié le 29 juillet 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Malgré les appels de Chelsea, Presnel Kimpembe a décidé de rester au PSG cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. En plus du Français, les Blues de Thomas Tuchel auraient une autre piste en tête pour renforcer leur défense cet été : Benjamin Pavard. Et le pensionnaire du Bayern serait prêt à rejoindre Chelsea lors de cette fenêtre de transferts en cas de bonne offre. Presnel Kimpembe s'éloigne donc encore un peu plus de Londres.

Ces dernières semaines, Presnel Kimpembe a été annoncé avec insistance sur le départ. Alors que le PSG ne considérerait pas le défenseur français comme un joueur intransférable, Chelsea souhaite à tout prix le recruter. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Blues de Thomas Tuchel ont même ouvert le contact avec Presnel Kimpembe par téléphone pour tenter de le convaincre de migrer vers Chelsea cet été. Toutefois, Presnel Kimpembe n'a pas été convaincu.

Transferts - PSG : Le mercato d'un attaquant de Galtier relancé par l'OL ? https://t.co/4MSyS2Gwtq pic.twitter.com/zbmwFEw2bQ — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Après Presnel Kimpembe, Chelsea pense à Benjamin Pavard

Selon les informations du 10 Sport , divulguées ce mardi après-midi, Presnel Kimpembe a tranché définitivement quant à son avenir. Et il a décidé de poursuivre son aventure avec le PSG. Ainsi, Presnel Kimpembe - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 à Paris - ne devrait pas faire ses valises cet été.

Benjamin Pavard prêt à rejoindre Thomas Tuchel chez les Blues ?