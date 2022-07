Foot - Mercato - PSG

PSG : Donnarumma fait une très grande annonce pour son avenir

Publié le 29 juillet 2022 à 17h15 par La rédaction mis à jour le 29 juillet 2022 à 17h19

Un an après son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma poursuit son adaptation dans la capitale. Le vainqueur de l'Euro avec l'Italie a dû faire face à de nombreuses critiques la saison dernière, notamment après son erreur face au Real Madrid en Ligue des Champions. Alors qu'il devait également gérer la concurrence avec Keylor Navas, le portier se dit heureux dans la capitale, espérant y rester de nombreuses années.

Gianluigi Donnarumma a vécu une première saison compliquée avec le PSG. Très impressionnant en début de saison, dans la continuité de son Euro, puis très fébrile en deuxième partie de saison après son erreur fatale face au Real Madrid, l'Italien espère faire mieux cette année, et veut s'imposer dans la durée au PSG.

« J'espère rester ici le plus longtemps possible »

Dans un entretien accordé au site du PSG, le portier italien exprime son ressenti après une année passée au club, et se projette dans l'avenir. « Je vais très bien, je me sens chez moi après cette année. Ça fait maintenant un an que je suis à Paris et j'ai de nombreux amis ici. Je vais très bien, le groupe m'a beaucoup aidé. Nous sommes tous très, très proches, alors ça aide forcément afin que je me sente vraiment chez moi. Ce club, c’est quelque chose d'incroyable que je ne peux même pas expliquer. C'est une famille pour moi. Je suis heureux d'être ici, j'espère rester ici le plus longtemps possible, pour écrire l'histoire de ce club. Je l'espère vraiment », déclare Donnarumma.

