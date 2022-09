Foot - Mercato - PSG

PSG : Après le mercato, déjà une révolution en interne ?

Publié le 3 septembre 2022 à 09h45 par Arthur Montagne

Quelques heures après la fermeture du mercato, les premières turbulences arrivent en interne. En effet, les tensions seraient assez importantes entre Antero Henrique et Luis Campos, au point que leur duo deviendrait intenable. Autrement dit, Nasser Al-Khelaïfi pourrait être contraint de trancher entre les deux dirigeants portugais.

Le mercato estival a pris fin, et le bilan ne semble pas faire l'unanimité du coté du PSG. Le club de la capitale a ainsi recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Côté départs, une vingtaine de joueurs a quitté le PSG, mais la plupart sous la forme de prêts. Et visiblement, le mercato serait source de crispations en interne.

Le mercato ne passe pas

En effet, selon les informations de RMC Sport , l'échec du recrutement de Milan Skriniar est par exemple très mal vu en interne et Antero Henrique, en charge des négociations avec les clubs pour les transferts, serait directement pointé du doigt, à commencer par Luis Campos, qui avait lui rapidement trouvé un accord avec l'international slovaque.

Campos ou Henrique, il faudra choisir